Koronawirus w Polsce. Frankowicze obawiają się "wakacji kredytowych"

Radca prawny Wojciech Bochenek z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy, który specjalizuje się w sprawach frankowych, w rozmowie z "Rz" podkreślił, iż "nie można przesądzić, że zawarcie takiego aneksu pozbawi kredytobiorców możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej". Chociaż przyznał, że może to być dodatkowy argument dla banku. Zaznaczył jednak, że celem aneksu nie jest uznanie dlugu, a odroczenie spłaty rat, co też ma znaczenie.

Zapisy dotyczące potwierdzenia wysokości długu, wprowadzane przez niektóre banki we wnioskach o wstrzymanie spłat rat kredytów, nie muszą oznaczać, że w przyszłości frankowicze chcący iść do sądu znajdą się na straconej pozycji.

- To jest przecież stwierdzenie, które znajduje się w zwykłych harmonogramach spłat wysyłanych klientom regularnie raz na pół roku. Jest to wspólne oświadczenie wiedzy, stwierdzenie faktu, jaki dług pozostaje do spłaty. Jeśli ustalamy nowe zasady spłaty długu, to musimy ustalić jego wartość - uważa Paweł Litwiński, radca prawny z Kancelarii Litwiński, Łoś i Partnerzy, reprezentującej banki. Jego wypowiedź cytuje "Rzeczpospolita".