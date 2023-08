Kosmiczne ceny mieszkań. "Takie nadmorskie realia"

Dla sporej części klientów mieszkanie tuż nad morzem to inwestycja ze względu na możliwość ich wynajęcia m.in. turystom zagranicznym. Zainteresowaniem cieszą się niezmiennie: Kołobrzeg, Międzyzdroje, Świnoujście czy Mielno. Tam też ceny i apartamentów, i ziemi są najwyższe. Jednak jest też sporo osób, które kupują takie lokale "na użytek własny".

Ceny mieszkań w Świnoujściu

Tomasz Narkun na platformie X opublikował zdjęcie mieszkania na sprzedaż w Świnoujściu. " To mieszkanie z banera ma 44 m kw. i właściciel życzy sobie 1,5 mln zł. Takie nadmorskie realia " – pisze Narkun.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." a ceny mieszkań

Jak pisaliśmy w money.pl, w pierwszej połowie lipca zauważono wzrost cen mieszkań w związku z wprowadzeniem programu "Bezpieczny kredyt 2 proc. ". Marek Wielgo, ekspert serwisów RynekPierwotny.pl i Gethome.pl, przypomina, że już w czasie zapowiedzi rządowego programu dopłat w grudniu ubiegłego roku zaczął on napędzać klientów firmom deweloperskim.

W Trójmieście liczba mieszkań do 9 tys. zł zmniejszyła się z 24 do 15 proc. Z kolei liczba lokali z ceną przekraczającą 15 tys. zł za m kw. wzrosła z 17 do 25 proc.