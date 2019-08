Kredyt hipoteczny i kredyt na budowę domu. Zobacz jaka jest różnica i co się bardziej opłaca

W życiu każdego z nas przychodzi moment na to, by wybudować dom i zasadzić drzewo! Czy spełnieniem marzeń będzie kupno mieszkania, czy też domu zależy od naszych indywidualnych preferencji.

Jednak zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej formy finansowania tych pierwszych czterech kątów, dobrze jest poznać i przejrzeć wszystkie możliwości, które banki mają w swojej ofercie.

Niezależnie, czy zdecydujemy się na kredyt na budowę domu, czy kredyt hipoteczny, dobrze jest znać różnice, wymagania i potrzebne dokumenty, które przybliżą nas do tego przysłowiowego zasadzenia drzewa.

*Kredyt na budowę domu – wady i zalety *

Uzyskanie kredytu na budowę domu jest znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne niż w przypadku finansowania hipotecznego. Najważniejszym wymogiem, od którego nie da się zacząć procesu kredytowania jest posiadanie już zakupionej działki. Dlatego, jeżeli zastanawiacie się nad tego typu kredytem, to miejcie już za sobą wybór i kupno odpowiedniego gruntu pod budowę domu. Plusem takiego rozwiązania jest to, że bank działkę traktuje jako wkład własny, minusem dla niektórych może być długi i żmudny proces dostarczania pełnej dokumentacji do banku.

Do dokumentów, które należy dostarczyć do banku należą:

- zaświadczenie o źródłach dochodu,

- odpis z księgi wieczystej,

- akt notarialny potwierdzający nabycie i własność działki,

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

- pozwolenie na budowę i projekt budowlany,

- dziennik budowy,

- szczegółowy kosztorys z etapami budowy domu.

Uzyskanie kredytu na budowę domu potrafi trwać nawet kilka miesięcy, dlatego decydując się na te formę finansowania należy się uzbroić w spore pokłady cierpliwości. Dobrze wiedzieć, że poza żmudnym procesem kompletowania dokumentów, bank wypłaca kolejne transze kredytu wraz z posunięciem na przód prac budowlanych. Zanim podpiszecie z bankiem umowę, zobaczcie jakie dokumenty należy przedstawić wraz z postępem prac i w jakim czasie bank wypłaca kolejne finansowanie.

WAŻNE!

Pamiętaj, że jeżeli prace budowlane nie będą szły tak jak w planie budowy, który przedstawiłeś w banku, bądź jeżeli wydasz pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem, bank automatycznie blokuje wypłacanie finansowania, a w ostateczności zrywa umowę o kredyt na budowę domu.

*Kredyt hipoteczny – wady i zalety *

Poza możliwością zaciągnięcia kredytu na budowę domu bank oferuje również kredyt hipoteczny, który o wiele łatwiej otrzymać z racji tego, że na samym początku wnioskowania nie musimy posiadać własnej działki pod zabudowę, a jedynie określony przez bank procent wkładu własnego.

Banki oferują dwa rodzaje kredytów hipotecznych – standardowy i preferencyjny. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, to jest on tak naprawdę dla każdego, kto dysponuje odpowiednią zdolnością kredytową. Jeżeli jesteście zainteresowani ofertami banków, dobrze jest skorzystać z kalkulatora kredytów hipotecznych. Kredyt hipoteczny preferencyjny to nic innego, jak rozwiązanie, które wspiera określoną grupę docelową i promuje aktualny projekt technologiczny. Idealnym przykładem takiego finansowania był program "Mieszkanie dla młodych".

Do dokumentów, które należy dostarczyć do banku należą:

- druki bankowe tj. wniosek i załączniki,

- dowód tożsamości,

- dokument określający warunki transakcji,

- numer księgi wieczystej,

- umowa darowizny (jeżeli była).

Jaka nieruchomość taki kredyt

To, na jaki kredyt ostatecznie się zdecydujecie zależy tak naprawdę od tego, jaką nieruchomość chcecie sfinansować i jaka oferta będzie na dany moment najbardziej atrakcyjna. Jeżeli na samą myśl o wycieczce po bankach włos staje Wam dęba, to zastanówcie się nad pomocą pośrednika bankowego, który przygotuje indywidualną ofertę dostosowaną do miesięcznych dochodów i wysokością wkładu własnego.

