Kredyt na mieszkanie czy dom? Zaczęła się bitwa. Banki zasypane wnioskami

Tańsze kredyty i droższe mieszkania - tak można opisać to, co w czasie pandemii zadziało się na rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości. Mimo to deweloperzy nie narzekają na brak klientów. Choć dla większości Polaków wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku o większy kredyt hipoteczny w banku, niż planowali. Ile czasu trzeba czekać na jego rozpatrzenie i przyznanie finansowania? To pytanie nurtuje kredytobiorców, dlatego szukamy na nie odpowiedzi.