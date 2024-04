Majątek Leszka Czarneckiego topnieje. Ile zostało z jego imperium?

Zobacz także: W co inwestuje Sebastian Kulczyk? Szczera rozmowa z prezesem KI Dawidem Jakubowiczem w Biznes Klasie

Zgodnie z planem i zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej do sprzedaży banku miało dojść nie później niż do końca marca. VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Banku, która rozpoczęła się pod koniec września 2022 r. Jego działalność 3 października została przeniesiona do Banku BFG, którego właścicielem jest obok BFG także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce. SOBK objął 49 proc. akcji utworzonego przez fundusz Banku BFG SA, a pozostałe 51 proc. miał BFG.