Marek Lusztyn złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Pekao. Odchodzi po wielu latach

Bankiem kierował do 22 kwietnia 2020 roku, kiedy to na stanowisku prezesa zastąpił go Leszek Skiba. Lusztyn wrócił wtedy na swoje poprzednie stanowisko. Jak podaje bank w komunikacie, nowy-stary wiceprezes blisko współpracował z nowym prezesem nad "kontynuacją rozpoczętych projektów".