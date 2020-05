Zaskakująca zmiana w nocy. Cała rada nadzorcza Pekao z dymisją

We wtorek późnym wieczorem wszyscy członkowie rady nadzorczej banku Pekao S.A. złożyli rezygnację. Powód? Według oficjalnego komunikatu: wątpliwości co do liczenia kadencji rady i "względy ostrożnościowe".

