Mocne uderzenie w rolników. Ludowcy wchodzą do gry

Niedźwiedzia przysługa

Jak dotąd najwyższy stan salda kredytowego w przypadku rolników indywidualnych w Polsce odnotowano w 2019 roku i było to wówczas 31 mld zł. Później nastąpił spadek do 25,5 mld zł w pierwszej połowie 2023 roku i odbicie w drugiej połowie 2023 do obecnego poziomu około 30 mld zł.

W ostatnich tygodniach sytuacja w sektorze agro jest mocno napięta. W krajach Unii, w tym również w Polsce, trwają protesty rolników w związku z decyzją Komisji Europejskiej o wydłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą do połowy 2025 r. Ustępstwa wobec Kijowa to forma pomocy dla kraju, który od lutego 2022 r. broni się przed napaścią zbrojną ze strony Rosji.

Dla rolników z UE jest to nie do przyjęcia, dlatego protestują. Ponadto rolnicy chcą także odstąpienia od wymogów tzw. Zielonego Ładu. Uważają, że prowadzi on do ograniczenia produkcji rolnej w Europie poprzez nakładanie dodatkowych wymagań środowiskowych.