Mocne uderzenie w rolników. "Ta zmiana jeszcze do nich nie dotarła"

Wrzutka do ustawy

Jak do tego doszło? Na przełomie wiosny i lata minionego roku w trakcie prac parlamentarnych nad ustawą regulującą rynek lombardowy posłowie Kukiz 15 zgłosili poprawki. Mimo zastrzeżeń sektora bankowego, organizacji rolniczych oraz branży leasingowej, że zmiany ograniczą rolnikom dostęp do kredytów, przepisy uchwalono.

Problematyczne stało się głównie finansowanie tzw. rolników towarowych - czyli tych, którzy produkują na dużą skalę i dostarczają produkty rolne dla polskich przetwórców. To potężna gałąź gospodarki. Eksport tego sektora w 2022 r. przekroczył 40 mld euro, a w roku 2023 osiągnął jeszcze większą wartość. Czyni to polski sektor agro jednym z największych w Unii Europejskiej.

Według danych GUS w Polsce funkcjonuje ok. 1,3 mln gospodarstw rolnych, z czego 250-300 tys. to producenci. Są to wysokotowarowe gospodarstwa, które przez ostatnie 20 lat inwestowały w swój rozwój. Kredyty dla tych gospodarstw zwykle idą w miliony złotych i nie mieszczą się w reżimie ustawy o kredycie konsumenckim, która dotyczy produktów prostych, wystandaryzowanych i maksymalnie do kwoty 255 550 zł albo jej równowartości w walucie innej niż polska.