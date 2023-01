Ważna zapowiedź rządu. Weźmie się za lombardy

Wiceminister finansów Artur Soboń odniósł się w poniedziałek w radiu RMF do problemu nadmiernego zadłużania się Polaków, którzy korzystają z kredytów tzw. chwilówek.

Wiceminister: rynek lombardów będzie ucywilizowany

- One mają swoje limity wpisane w ustawę antylichwiarską i podobne rozwiązanie przygotowujemy w zakresie lombardów - tu również będzie cywilizacja tego rynku . Będą to firmy, które będą kapitałowe, rejestrowane, będą posługiwały się uczciwymi umowami i tu również będą analogiczne limity - poinformował Soboń.

Ustawa antylichwiarska. To ma być cios w firmy pożyczkowe

Uznano, że dla pożyczek z terminem spłaty do 30 dni limit powinien wynosić 5 proc. wartości pożyczki, zaś dla pożyczek udzielanych na dłuższy czas – 20 proc. w skali roku i nie więcej niż 45 proc. w całym okresie kredytowania.

Wprowadzono także nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi z możliwościami nakładania kar na członka zarządu do 150 tys. zł, a na instytucję pożyczkową do 15 mln zł, bądź wykreślenie jej z rejestru. Ma to przeciwdziałać próbom nadmiernego, nieuzasadnionego wzbogacania kosztem konsumentów.