Ekstrapodatek od fotowoltaiki. Kto zapłaci? "Ustawa pisana na kolanie uderzy w całą branżę OZE"

- Osoby, które już zamontowały fotowoltaikę, korzystają z 15-letniego systemu wsparcia i one - w kwestii płacenia ekstrapodatku, o którym mówi rząd - mogą czuć się bezpieczne - powiedziała w programie "Newsroom" WP Magdalena Skłodowska z portalu wysokienapiecie.pl. - To właśnie dzięki tym osobom mamy tyle udziału źródeł odnawialnych w energetyce. Premier lubi się tym chwalić. Odpis na fundusz, czyli ekstrapodatek mają zapłacić więksi operatorzy. Ci, którzy mają elektrownie słoneczne powyżej 1 MW. Okazało się jednak, że ustawa pisana na kolanie jest bardzo nieprecyzyjna, że nowa danina może dotyczyć także takich spółek, które mają kilka projektów elektrowni po 1 MW. Zmiany mogą bardzo źle wpłynąć na całą energetykę odnawialną. Inwestorzy już wstrzymują się w nowymi projektami. Firmy, które miały kupować tę energię, nie podpisują kontraktów. Wygląda na to, że w przyszłym roku będziemy mieć zastój, będzie też problem w kolejnych latach. Nie wiadomo, czy ta...