Nasi sąsiedzi chcą iść dalej niż Jacek Sasin. Zapowiedź gigapodatku wywołała popłoch

Czeskie Ministerstwo Finansów przekazało informację największym bankom w kraju o szykowanym podatku od nadmiarowych zysków, który ma zapłacić ten sektor. W ten sposób rząd planuje sfinansować dopłaty do energii dla obywateli - informuje Bloomberg, który dotarł do rządowej notatki ze spotkania przedstawicieli resortu i instytucji finansowych.

Podatek od nadmiarowych zysków po czesku

Stawka podatkowa wyniesie 60 proc. od nadmiarowych zysków związanych z podwyżką stóp procentowych . Zapłacą go te banki, które w ubiegłym roku miały wynik odsetkowy netto powyżej 6 mld koron i ma mieć zastosowanie do zysków, które przekraczają o 20 proc. średnią za lata 2018-2021. Przypomnijmy, że główna stopa referencyjna u naszych sąsiadów od kilku miesięcy wynosi 7 proc.

Według szacunków MF w ten sposób uda się pozyskać ok. 25 mld koron (1 mld dolarów) rocznie. Nowy podatek ma obowiązywać przez trzy lata. W tym czasie budżet wzbogaci się o ok. 75 mld koron.

Zobacz także: Rząd przed wyborami dopali inflację. Do czego będą jeszcze zdolni rządzący? – pyta prof. Orłowski

Pozyskane w ten sposób pieniądze mają posłużyć czeskiemu rządowi w przygotowywanych programach pomocowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w związku z rosnącymi cenami energii. Gabinet Petra Fiali nie chce, by deficyt budżetowy wymknął się spod kontroli, a już wcześniej zadeklarował, że może podjąć analogiczne decyzje wobec: producentów energii, rafinerii ropy naftowej i firm wydobywczych.

Sektor bankowy ostrzega

Plany obłożenia sektora podatkiem od nadmiarowych zysków skomentowała Monika Zahalkova, szefowa Czeskiego Stowarzyszenia Bankowego. Stwierdziła, że nowa danina to "duży błąd", który przyczyni się do osłabienia banków i zmniejszenia ich zdolności do wsparcia gospodarki. Jesteśmy przekonani, że "podatek od nadmiarowych zysków jest wyjątkowo niesystemowy i nieskuteczny" - napisała na Twitterze.