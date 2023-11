Miliardy dolarów w skarbcu. Prof. Glapiński ujawnił, w co inwestuje NBP

NBP inwestuje w złoto

Widać to zresztą w raportach . Z opublikowanych we wtorek przez NBP danych o oficjalnych aktywach rezerwowych wynika, że na koniec października wartość złota zgromadzonego przez bank wyceniana była na 21,83 mld dolarów. Jeszcze na koniec września wynik ten wynosił nieco ponad 20 mld dolarów.

Bank będzie dalej skupować złoto

Dalej zapewnił, że Polska ma duże rezerwy na tle innych banków centralnych, ale istotne jest to, by stale powiększać te zgromadzone w szlachetnym kruszcu. Dlaczego? Ponieważ – jego zdaniem – rynki oceniają dany kraj jako wiarygodny tylko wtedy, gdy ten ma sporo złota w zapasach. – Stać go na to, żeby mieć takie rezerwy w złocie, więc z tym krajem się handluje, w tym kraju się inwestuje – podsumował.