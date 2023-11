Złoty reaguje na słowa prof. Glapińskiego. Wyraźna zmiana kursu

Złoty wzmocnił się w reakcji na wystąpienie szefa Narodowego Banku Polskiego. Prezes Adam Glapiński na tradycyjnej konferencji prasowej omawiał wcześniejszą decyzję RPP. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała w środę stopy procentowe na wcześniejszym poziomie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Bitwa o KNF. O co gra PiS? "Zapadają tam kluczowe decyzje"

Złoty reaguje na wystąpienie szefa NBP

Przed ogłoszeniem decyzji amerykańska waluta była wyceniana na ponad 4,17 zł. Po konferencji złoty wzmocnił się o ok. 4 grosze - kurs amerykańskiej waluty spadł do poziomu 4,13 zł. W przypadku euro umocnienie było nieco płytsze. Przed wystąpieniem szefa NBP europejska waluta osiągnęła notowania na poziomie 4,45 zł. Po konferencji kurs spadł o ok. 3 grosze - do poziomu 4,42 zł.

W środę, tuż po ogłoszeniu decyzji przez RPP, sytuacja wyglądała podobnie. Obie zagraniczne waluty potaniały. W czwartek nad ranem zaczęły jednak odrabiać straty. Wystąpienie szefa NBP trend wzmacniania się euro i dolara odwróciło.

Glapiński broni polityki NBP

Co usłyszeliśmy na konferencji szefa NBP? Prezes Narodowego Banku Polskiego utrzymanie stóp procentowych argumentował na kilka sposobów. Przypomniał też, że stopy zostały już obniżone i dostosowane do sytuacji gospodarczej - we wrześniu i październiku obniżono je łącznie o 100 punktów bazowych.

Odniósł się też do tego, co może w kwestii stóp procentowych wydarzyć się w przyszłości. Wyjaśnił, że wiele zależy od tego, jakie działania podejmie nowy rząd.

Nie wiemy, jaka będzie polityka fiskalna i regulacyjna w 2024 r. Bo były wybory, nieznana jest polityka - tego czy innego rządu, który powstanie. Jakie tarcze się zdecyduje utrzymać, jakich nie, jakie zapowiedzi wyborcze będzie chciał realizować, jakich nie - mówił.

Tłumaczył też, że wpływ na decyzję o utrzymaniu stóp miały wybory. Nie wiadomo bowiem, co w polityce rządu się zmieni. - Utrzymanie stóp jest jedyną słuszną decyzją. Gdyby nie było wyborów, gdyby nie było eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie, byłyby dalsze obniżki - stwierdził.

Glapiński o inflacji

Szef NBP twierdził też, że wysoka inflacja została pokonana. - Pokonaliśmy hydrę wysokiej inflacji. Nie ma w Polsce wysokiej inflacji. - mówił. Wyjaśnił też, że z problemem podwyższonej inflacji Polska będzie się zmagać przez co najmniej dwa najbliższe lata.

Projekcja pokazuje, że inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać. Cel inflacyjny będzie osiągnięty dopiero pod koniec 2025 roku - mówił.

Zapowiedział, że więcej informacji będzie można uzyskać po noweli budżetu. - Jakikolwiek rząd powstanie, musi przyjąć ten budżet, który jest. Wszystko jedno, czy to będzie rząd Morawieckiego, Zandberga czy Mentzena. My będziemy współpracować z każdym - mówił. Sugerował też, że decyzja w sprawie stóp będzie uzależniona od decyzji nowego rządu. Odpowiedź na pytanie o to co dalej z inflacją da też marcowa projekcja.

Listopadowa, którą NBP zaprezentuje w najbliższych dniach, przewiduje że w 2024 roku inflacja utrzyma się w przedziale 3,2-6,2 proc. W 2025 roku inflacja ma znaleźć się w przedziale 2,2-5,3 proc. wobec wcześniejszej prognozy wskazującej na wartość od 2,1 do 5,1 proc.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.