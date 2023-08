Nowa furtka na tani kredyt. Zatrudnienie w firmie rodziców pod lupą banków

Jego wpis sprowokował internautów do dyskusji. Pojawiły się głosy, że to może być sposób wyłudzenie taniego kredytu na kolejną nieruchomość , ale także pomysł jak wykorzystać nadarzającą się okazję na tani kredyt.

"Masz możliwość kupna dziecku mieszkania za 2 proc., głupi by w to nie poszedł, ten cały projekt jest z gruntu idiotyczny, 2 proc. przy inflacji prawie 10 proc. to jest naplucie w twarz tym, co brali kredyt kilka lat temu" – stwierdził jeden z komentatorów.