"Nowy" prezes KNF o swoich kompetencjach. "Narosły mity"

Szef KNF po nominacji: mamy ambitne plany

Nowy-stary szef KNF udzielił pierwszego wywiadu po nominacji. W rozmowie z serwisem businessinsider.com.pl zapewnił, że decyzja premiera o powołaniu go ponownie na to stanowisko zapewnia "mandat i możliwość do kontynuowania tego, co robiliśmy przez ostatnie pięć lat".