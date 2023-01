O kredycie decydują zarobki i zdolność kredytowa? Już nie tylko. Istotna jest też waga

Pan Jarosław (imię zmienione) skontaktował się z Maciejem Samcikiem, autorem bloga subiektywnieofinansach.pl, by opowiedzieć, co usłyszał od banku przy odmowie przyznania mu kredytu. Najpierw jednak trzeba nakreślić, kim jest niedoszły klient instytucji finansowej.

Klient idealny?

Czytelnik portalu jest zatrudniony na stanowisku dyrektora w korporacji, ma dobrą pensję. Jest zatrudniony na umowie o pracę, ma dochody na poziomie kilku średnich krajowych. Do tego dochodzą jeszcze wpływy z wynajmu mieszkania. Jak czytamy, jest w kwiecie wieku (ok. 40 lat) i w szczycie zawodowej kariery. Ma żonę – również zatrudnioną na umowę o pracę – i dziecko. Wraz z partnerką podjął decyzję o przeprowadzce do większego mieszkania.