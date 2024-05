Ostatni "bastion Ziobry". Miotła kadrowa idzie do Alior Banku

"Rz" pisze, że "miotła kadrowa dotarła w końcu do Alior Banku". Na środę, 15 maja, planowane jest posiedzenie rady nadzorczej spółki. Głównym punktem agendy ma być zmiana w kierownictwie najwyższego szczebla. "Nasze źródła donoszą, że odwołani zostaną niemal wszyscy członkowie zarządu z prezesem Grzegorzem Olszewskim" - czytamy.

Stanowiska stracić mają także Paweł Broniewski, Szymon Kamiński, Rafał Litwińczuk, Jacek Polańczyk i Paweł Tymczyszyn. Wiceprezesi Radomir Gibała oraz Tomasz Miklas mają pozostać na stanowiskach. Co więcej, to Gibale ma zostać powierzona rola p.o. prezesa Alior Banku do czasu rozstrzygnięcia konkursu.