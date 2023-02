Pekao Bank Hipoteczny musi stworzyć plan naprawy. KNF wydała nakaz

Pekao Bank Hipoteczny jest częścią Banku Pekao SA. Do tej pory był on objęty grupowym planem opracowywanym przez spółkę-matkę. Jednak Komisja Nadzoru Finansowego chce, by Pekao BH opracował indywidualny plan naprawy. Jak wyjaśnia spółka we wtorkowym komunikacie, nakaz przygotowania planu "ma na celu ograniczenie ryzyka działalności banku, odzyskanie rentowności oraz poprawę bezpieczeństwa jego działania".