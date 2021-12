Podwyżki, drożyzna, kredyty. Oto wszystkie tematy, które może chcieć przykryć PiS, uderzając w TVN

1. Gigantyczne podwyżki cen prądu i gazu stają się faktem

Rachunki za prąd wzrosną średnio o 24 procent. To około 21 złotych miesięcznie, choć eksperci mówią, że może to być nawet średnio 30 zł drożej.

URE dał też zielone światło dla ogromnych podwyżek cen gazu. Średnio rachunki pójdą w górę aż o 54 procent, co jest bezprecedensową podwyżką cen, co odbije się na całej inflacji w przyszłym roku.

2. Władza kłamała ws. wypadku Beaty Szydło

Oficer BOR Piotr Piątek, który brał udział w wypadku rządowej kolumny przewożącej ówczesną premier , twierdzi, że wraz z innymi funkcjonariuszami złożył w śledztwie fałszywe zeznania. - Ja sobie zdawałem sprawę, że chcąc dalej pracować i awansować musiałem mówić to, co reszta - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" emerytowany oficer.

W ocenie Piątka syreny dźwiękowe miały nie zostać włączone podczas przejazdu m.in. ze względów wizerunkowych. - Żeby ludzie nie widzieli, że władza "się wozi i panoszy". Za każdym razem, gdy jeździłem do domu pani premier, nie włączaliśmy syren. Jechaliśmy po cichu, żeby nie wzbudzać sensacji - przekazał "Gazecie Wyborczej" emerytowany funkcjonariusz. To przeczy wcześniejszym słowom polityków, którzy zapewniali, że syreny włączone były i sugerowali, że wina leży po stronie kierowcy seicento, czyli ofiary całego wydarzenia.

Ale to nie wszystko , bo do sprawy odniósł się także dziennikarz , który pracował wtedy na miejscu. Marcin Jakóbczyk, dziennikarz TVN, wtedy reporter TVP w poście, który obiega media społecznościowe, opisuje jak telewizja publiczna relacjonowała wypadek 4 lata temu.

3. Drożyzna przełoży się na nasze portfele w całym 2022 r. Tarcza to tylko plasterek

Rząd dużo mówi o Tarczy Inflacyjnej. W piątek znów pisał o niej premier Morawiecki. Zdaniem ekonomistów co prawda obniży ona wskaźnik cen o nawet 1,5 pkt. proc. Będzie to jednak nic, przy tym, jak bardzo drożyzna uderzy nas po portfelach.

Jednak po informacji z URE o zatwierdzeniu nowych taryf gazowych i energetycznych, działania rządu na niewiele się mogą zdać. Według ekonomistów Santander Bank Polska w efekcie, pomimo rządowej tarczy inflacja nie spadnie tuż po Nowym Roku, a ich prognoza inflacji na 2022 r. mocno przesuwa się w górę: w styczniu inflacja zamiast spaść do ok. 6,5 proc. wzrośnie do 8,4 proc. r/r, a w kwietniu kiedy największy efekt "tarczy" wygaśnie może podskoczyć wyraźnie powyżej 9 proc. r/r.

"Nawet jeśli w II półroczu inflacja zacznie opadać, średnio w 2022 r. może wyniesie ok. 8 proc. (w 2021 r. ok. 5 proc.)" - prognozują.

4. Kredyty w górę. Nie ma wyjścia

Najdosadniej wyrażają to specjaliści Citi Handlowego, którzy właśnie podwyższyli prognozy wzrostu stóp procentowych z 3 proc. do 4,25 w przyszłym roku. Co to oznacza dla kredytobiorców? Znacznie wyższe raty.