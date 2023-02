Policzyliśmy. O tyle wzrośnie zdolność kredytowa po ostatniej decyzji KNF

Nowe zasady wyliczania zdolności kredytowej

Kilka dni temu rzecznik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił, że banki mogą stosować niższy niż do tej pory bufor stopy procentowej na poziomie minimalnym 2,5 p.p. przy ocenie zdolności kredytowej dla kredytów z czasowo stałym oprocentowaniem. Natomiast dla kredytów ze stopą zmienną bufor musi być wyższy, ale to, jakiej wysokości będzie, ma zależeć od decyzji zarządów banków.

Według założeń, dzięki takiej zmianie banki zaczną udzielać więcej hipotek, bo zdolność kredytowa Polaków będzie wyższa nawet o 25 proc., co wynika z naszych wyliczeń. Takie działania były potrzebne, ponieważ tak złej sytuacji na rynku nie było od lat.

Ogromny spadek sprzedaży kredytów hipotecznych

BIK podsumował już miniony rok w kredytach i wiadomości płynące z jego raportu nie są optymistyczne dla banków ani potencjalnych kredytobiorców. To dlatego, że liczba udzielonych kredytów hipotecznych w 2022 roku spadła o ponad połowę.

Początek roku już okazał się bardzo słaby, bo w styczniu br. popyt na kredyty spadł o ponad 56 proc. w porównaniu do roku ubiegłego i także o ponad połowę spadła liczba wnioskujący. KNF podjęła już pierwsze działania naprawcze i wydała decyzję, która powinna pomóc bankom zwiększyć sprzedaż kredytów, a Polakom ułatwić ich uzyskiwanie.

KNF próbuje ratować sytuację potencjalnych kredytobiorców

Jest to oczywiście poziom minimalny i rekomendacja dla banków, więc w praktyce banki same będą musiały zweryfikować ten bufor i ocenić swoje ryzyko przy udzielaniu finansowania na zakup mieszkania czy budowę domu. Wytyczne mogą mieć zastosowanie jedynie do kredytów opartych na czasowo stałej stopie procentowej. W przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym zastosowany bufor powinien być wyższy.