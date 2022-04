Politycy wyciągają rękę do kredytobiorców. Oto co proponują, by im ulżyć

ahaok 1 godz. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

to jest kpina przecież te umowy podpisywali świadomie dorośli ludzie, bank przecież informował ich o ryzyku związanym z kredytem, mieli też możliwość wziąć okresowo stałe oprocentowanie i jakoś póki wszystko szło po ich myśli i ratki szły w dół to wibor tym ludziom nie przeszkadzał a teraz proszę...zamrożenie oprocentowana to będzie bezprecedensowa katastrofa gospodarcza, podważenie wartości prawnej wynalazku jakim jest umowa zawarta pomiędzy dwiema stronam i ostateczne nauczenie ludzi, że nie trzeba brać odpowiedzialności za swoje decyzje, bo jak coś to wkroczy państwo i ich poratuje kosztem reszty społeczeństwa ten pomysł jest tak zły na wielu płaszczyznach, że aż szczena opada, że politycy wszystkich opcji licytują się, kto gorliwiej go zrealizuje. nie ma niestety już w tym kraju polityków rozsądnych