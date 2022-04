Duża podwyżka stóp. Oto ile wzrosną raty kredytów

WIBOR 3M krótko przed decyzją RPP wynosił 4,90 proc., a główna stopa 3,50 proc. Różnica jest spora, co niepokoi kredytobiorców, bo w przeszłości WIBOR był tylko o około 0,25 pkt proc. wyższy. Daje to jednak nadzieję na to, że po kolejnej decyzji RPP, która podniosła główną stopę do poziomu 4,50 proc. reakcja WIBOR-u nie będzie tak gwałtowna, a to oznacza, że raty kredytów nie będą już rosły w tak szybkim tempie.