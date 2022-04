Złoty słabnie, WIBOR rośnie. Wyjściem jest kredyt hipoteczny w walucie obcej?

Obecna sytuacja polityczno-ekonomiczna spowodowana przede wszystkim wojną w Ukrainie negatywnie odbiła się na kondycji polskiej waluty. Na początku marca średnie kursy euro i franka szwajcarskiego zbliżyły się do 5 zł. Niewiele mniej trzeba było wówczas płacić za dolara – niemal 4,6 zł. Osłabienie złotego powoduje, że niektórzy mogli zastanawiać się nad tym, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby wzięcie kredytu hipotecznego w walucie obcej (np. w euro). Sprawdziliśmy, z jakim ryzykiem wiąże się wzięcie kredytu mieszkaniowego w walucie obcej i czy w ogóle jest to możliwe, zwłaszcza że w 2013 r. KNF zobowiązała banki do udzielania kredytów hipotecznych tylko w walucie, w jakiej zarabiają wnioskodawcy.