Frankowicze ruszyli z pozwami. Termin rozprawy nawet za rok

Raf 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 16 Odpowiedz

Kogo obchodzi to ze frank zdrożał ??? Trzeba było brać to pod uwagę zaciągając kredyt .Ja wyjeżdżając za praca do Anglii tez liczyłem ze funt jest po 5.50zl a gdy wróciłem do kraju wymieniałem po 4.60 i kogo mam za to obciążać ? Banki czy iść do sądu by inni się teraz składali na mnie ? Druga kwestia jest taka .Ludzie szli po 100000 kredytu w złotówkach bo takie były ich możliwości ale jak usłyszeli ze we franku to może być 120000 to oczywiście ich pazerność skłaniała by brać jak najwiecej .Dziś sami płaćcie za swoje błędy i brak wiedzy .A co banków .Każdy orze jak może i to normalne ze nie są instytucja charytatywna .zawsze będą kroić klienta , niezależnie od formy „współpracy”.