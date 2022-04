Raty stałe i malejące. Policzyliśmy, co się bardziej opłaca

We wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego wpisuje się wiele różnych informacji. Wśród nich są m.in. te dotyczące oprocentowania kredytu, okresu kredytowania czy sposobu spłaty. W tym przypadku do wyboru wnioskodawcy są raty stałe (równe) lub raty malejące . Przed wyborem należy dowiedzieć się, czym różnią się od siebie oba te sposoby spłaty. Podpowiadamy, który z nich wybrać i ile można zaoszczędzić.

Raty równe i malejące – czym się różnią?

- odsetkowej, czyli części należnych bankowi odsetek (są one zyskiem banku z udzielonego nam kredytu).

Raty stałe, czyli co miesiąc płacisz tyle samo

Jeżeli zdecydujemy się na kredyt ze zmienną stopą procentową (ustalaną na podstawie stawki WIBOR® 3M lub 6M powiększonej o marżę banku), to przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat kredytowania (kredyty hipoteczne udzielane są nawet na 35 lat) wysokość oprocentowania może się zmienić wiele razy . W takim przypadku bank przeliczy ratę w taki sposób, żeby przez 3 lub 6 miesięcy (w zależności od tego, na podstawie jakiej stawki naliczane są odsetki) miała ona taką samą wysokość.

Raty malejące, czyli szybciej zmniejszające się zadłużenie

Zaletą rat malejących jest szybciej zmniejszające się zadłużenie. Jest to spowodowane konstrukcją tego sposobu spłaty. W przypadku rat malejących:

- część odsetkowa jest obliczana od zmniejszającego się zadłużenia. Oznacza to, że na początku spłaty przewyższa o kilkaset złotych część kapitałową.

Co się stanie, jeśli weźmiemy kredyt o zmiennej stopie procentowej i w trakcie okresu spłaty zmieni się WIBOR®? Wówczas bank przeliczy część odsetkową raty, a część kapitałowa pozostanie bez zmian.

Pierwsza rata odsetkowa tego kredytu to 1408,33 zł . Wysokość raty kapitałowej i odsetkowej zrówna się w 125. miesiącu spłaty. Wówczas zapłacimy 826,22 zł odsetek. W ostatniej racie zapłacimy 833,33 zł kapitału i zaledwie 4,69 zł odsetek.

Raty stałe czy malejące – które wybrać i czym się różnią?

Pierwsza rata kredytu spłacanego w ratach stałych jest wyższa o niemal 513 zł . Z drugiej strony jednak, decydując się na raty malejące, zapłacimy mniej odsetek, i to o 56,7 tys. zł . O tyle też będzie mniejszy koszt naszego kredytu.

Z wysokością miesięcznej raty kredytu wiąże się zdolność kredytowa. Bank sprawdzając, czy potencjalny kredytobiorca podoła spłacie zobowiązania, bierze pod uwagę m.in. wysokość raty. Może się okazać, że przy takich samych dochodach i ich obciążeniach (np. z tytułu kosztów utrzymania) nie będzie on mógł otrzymać kredytu w interesującej go kwocie, jeżeli będzie chciał spłacać go w ratach malejących.