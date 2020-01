Restrukturyzacja PBS. Umorzone obligacje

"Jeśli w pozostałych funduszach papiery te wciąż są w portfelach, to możemy oczekiwać przeszacowania obligacji do zera, a co za tym idzie jednorazowej straty. Szacujemy, iż najmocniej obligacje PBS mogą ważyć w funduszu BPS Dłużny (ponad 5%) oraz BPS Konserwatywny (2,3%). W połowie 2019 roku znajdowały się one także w portfelu AGIO Kapitał – jeśli w międzyczasie nie zostały sprzedane, to obecnie ich udział szacujemy na ok. 0,8% oraz SFIO Agro Kapitał na Rozwój (0,4%)" - podaje portal analizy.pl.