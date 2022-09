Rynek kredytów szybko się zmienia. Czym aktualnie warto się kierować, szukając dodatkowego finansowania?

Stałe oprocentowanie kredytów to temat, który w ostatnich miesiącach zdecydowanie zainteresował szerokie grono kredytobiorców. Mowa tutaj także o kredytach gotówkowych, a nie tylko hipotecznych. Wszystko oczywiście za sprawą rosnących stóp procentowych. Polacy chcą mieć pod kontrolą swoje finanse i zabezpieczyć się przed wzrostem rat zobowiązań na tyle, na ile to możliwe. Banki na te potrzeby odpowiadają, choć okazuje się, że nie tylko one.