Rynek mieszkaniowy. Kredyt hipoteczny cieszy się nieustającym powodzeniem

You 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie są durni że kupują teraz mieszkania! Sami nakrecaja te bańkę i płaczą że drogo ...skoro jesteście durni to placzcie i placcie...wystarczyło przestać kupować przez jakiś czas i ceny by spadły a tak🤷‍♀️..No ale wiadomo że polaki to durny narod