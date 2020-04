nieruchomości Dagmara Sudoł 27 minut temu

Spadki cen mieszkań coraz bardziej możliwe, a o kredyt hipoteczny trudno

Koronawirus zaraża już nie tylko ludzi. Pandemia mocno uderzyła w biznes. Jej skutki widoczne są również w tych branżach, które do tej pory wydawały się bardzo stabilne. Deweloperzy muszą liczyć się ze spadkiem popytu na mieszkania. Czy to oznacza, że ich ceny pójdą w dół? Nawet jeśli, to sytuacji na rynku nieruchomości nie poprawi fakt zaostrzenia przez banki warunków ubiegania się o kredyt hipoteczny.

