Stopy procentowe. Na posiedzeniu RPP pojawił się wniosek o podwyżkę o 100 pb.

and 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Okazało się, że szef NBP miał całkowitą rację i postępował słusznie z stopami procentowymi. Co do inflacji też się nie mylił, a go wyśmiewano. Strach się bać co będzie jak ten urząd przejmie specjalista z PO