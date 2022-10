Drugie dno dymisji prezesa NBU?

Jak podaje portal, regulator miał nalegać, aby "skalę emisji zmniejszyć, by nie tworzyć zagrożenia wzrostu inflacji". Zamiast dodruku pieniądza NBU proponował, by resort finansów zwiększył oprocentowanie obligacji rządowych.

Wysoka inflacja w Ukrainie

Wpływ wojny wywołanej przez Rosję ma dewastujący wpływ na gospodarkę Ukrainy. We wtorek 5 października Bank Światowy podał, że ukraińskie PKB najprawdopodobniej skurczy się w tym roku o 35 proc. To i tak znacznie optymistyczniejsze prognozy, niż te z czerwca. Wtedy BŚ szacował, że PKB spadnie nawet o 45 proc. – przypomina Associated Press.