Tak zadłużają się Polacy. Widać wyraźną zmianę

Ostatnich kilkunastu miesięcy nie można było zaliczyć do udanych, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne . Z danych, jakie po pierwszym półroczu 2023 r. podało Biuro Informacji Kredytowej, wynika, że sprzedaż tych produktów była, rok do roku, była niższa o (-39,4 proc.) pod względem wartości i o (-40,3 proc.), jeśli chodzi o liczbę udzielonych kredytów.

A jak w tym okresie wyglądała sprzedaż pożyczek i kredytów gotówkowych oraz kredytów ratalnych? Sprawdziliśmy to.

Jakie kredyty biorą Polacy?

Portfel kredytów gotówkowych w czerwcu 2023 r. wyniósł 157,7 mld zł, kredytów ratalnych 25 mld zł, a pożyczek pozabankowych (do tej kategorii zaliczają się też drobne pożyczki online ) 6,8 mld zł. W porównaniu do grudnia 2022 r. portfele kredytów gotówkowych i ratalnych oraz pożyczek pozabankowych wzrosły odpowiednio o 2,8 mld zł, 0,3 mld zł i o 0,8 mld zł.

Kredyty gotówkowe bierzemy w dużych kwotach, a ratalne w małych

W pierwszym półroczu 2023 r. największą dynamikę sprzedaży rok do roku odnotowały kredyty gotówkowe udzielane w kwocie:

Z kolei w przypadku kredytów ratalnych największą dynamikę odnotowały kredyty w kwocie do 1 tys. zł: (+148,5 proc.) – w ujęciu liczbowym i (+97,5 proc.) – w ujęciu wartościowym. Daleko za nimi uplasowały się kredyty w kwocie od 5 do 10 tys. zł z dynamiką odpowiednio (+23,5 proc.) i (+27,4 proc.) oraz od 3 do 5 tys. zł. Ich dynamika wyniosła (+20,4 proc.) dla liczby kredytów i (+21,1 proc.) dla ich wartości.