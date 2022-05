Tak źle z kredytami nie było od 13 lat. Piorunujący efekt podwyżek stóp i regulacji

Dobrze widać to po najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). To przez tę instytucję banki weryfikują np. historię kredytową klientów. Okazuje się, że w kwietniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 28,42 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 51,58 tys. rok wcześniej. To oznacza spadek o blisko 45 proc.