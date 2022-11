To ostatni taki miesiąc dla kredytobiorców w tym roku. Nadchodzi istotny termin

Wakacje kredytowe w 2022 r. zwalniały opłaty z czterech rat. Jeżeli ktoś wybrał, by nie płacić ich przez cztery następujące po sobie miesiące, to musi się szykować na to, że w grudniu znów będzie musiał opłacić ratę zobowiązania. Kolejne zwolnienie z tego obowiązku nastąpi już w 2023 r. i to na nieco innych zasadach.