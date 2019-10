UOKiK ostrzega banki w sprawie frankowiczów. "Zwrócą pieniądze klientom i zasilą budżet"

Banki mają zniechęcać swoich klientów do zakładania spraw bankom ws. frankowych kredytów. Konsumenci wyczuli swoją szansę po korzystnym dla nich wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej .

Klienci idą do sądu i walczą o unieważnienie kredytów. W przypadku przyznania im racji przez sąd, muszą oni oddać tylko sumę pożyczonych pieniędzy, bez odsetek.

Wzbudza to złość banków, które odgrażają się nałożeniem nowych odsetek. W ten sposób próbują wzbudzić presję w konsumentach, aby nie zgłaszali się oni do sądów.

RMF FM informuje, że działania te nie podobają się UOKiK-owi. Urząd na razie ograniczał się do rozmów z instytucjami, które miały ich przekonać do zaprzestania straszenia frankowiczów. Teraz wytacza najcięższe działa – zapowiada kary.

– Jak chcą się zniechęcić na gniew UOKiK-u to mogą zniechęcać, ale to może się skończyć tak, że nie dość, że będą zwracać klientom pieniądze, to będą jeszcze zasilać budżet państwa – mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał. Maksymalna kara może wynieść nawet 10 proc. obrotu banku.