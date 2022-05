Wakacje kredytowe już od lata. Minister zdradza szczegóły związane z przyszłością WIBOR-u

Już od lata kredytobiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych, przynajmniej tak chciałby rząd - przekazał na konferencji prasowej minister rozwoju Waldemar Buda. Na propozycję zamiennika WIBOR-u rządzący będą czekać do września. Jeżeli jednak instytucje finansowe nie dochowają tego terminu, to rząd sam przystąpi do działań w tym zakresie.