Wakacje kredytowe. Klienci banków skarżą się do UOKiK

Konsument, który stracił pracę lub inne główne źródło dochodu, może zawiesić spłatę kredytu na trzy miesiące, bez naliczania odsetek i innych opłat - takie rozwiązanie wprowadziły przepisy tzw. "Tarczy antykryzysowej 4.0". To spore ułatwienie dla wielu klientów banków, ale okazuje się, że niektórzy mają z tym problemy.

Wskazuje, że konsument zwracający się do banku z prośbą o udzielenie ustawowych wakacji kredytowych, nawet jeśli spełnia warunki, może nie otrzymywać propozycji skorzystania z tego rozwiązania oraz pełnej informacji o warunkach zawieszenia spłaty rat. A to oznacza naruszenie przepisów.

- Z sygnałów napływających do UOKiK m.in. od stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu wynika, że banki mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać konsumentom skorzystanie z tego prawa - informuje prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

- Według sygnałów, które do nas docierają, może on nie otrzymywać jakiejkolwiek informacji ani potwierdzenia warunków zawieszenia wykonywania umowy, jest jednak nakłaniany do skorzystania wyłącznie z bankowego memorandum - wyjaśnia szef UOKiK.