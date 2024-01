Wakacje kredytowe nie dla wszystkich. Ekonomista porównał to do podwyżki stóp

Przypomniał też, że w najbliższy piątek poznamy wstępny odczyt inflacji za grudzień. Jego zdaniem wzrost cen wyniesie około 6,5 proc. "A za tydzień posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ani wzrostu, ani spadków stóp nie ma się co spodziewać" - dodał.

W odpowiedzi na swój wpis oszacował też, że "wakacje kredytowe zniwelowały efekt podnoszenia stóp proc. o około 8-9 mld zł w podaży pieniądza". I choć spodziewa się zaostrzenia polityki monetarnej w wykonaniu Ministerstwa Finansów , to "nawet jak inflacja lekko podskoczy, to raczej podwyżek stóp przez RPP się nie spodziewam".

Wakacje kredytowe po nowemu

Według wyliczeń Ministerstwa Finansów na 30 września 2023 r. łączny koszt wakacji kredytowych dla banków wyniósł dotychczas 12,8 mld zł. Na razie wakacje kredytowe przedłużono do końca kwietnia. W projekcie wskazano, by w I kwartale zawieszenie spłaty raty przysługiwało w marcu, zaś w kolejnych kwartałach po jednym miesiącu w każdym kwartale. Zaproponowano też kryterium dochodowe, co skrytykował były minister rozwoju Waldemar Buda.