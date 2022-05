Wakacje kredytowe od rządu w ogniu krytyki

Koni 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Rząd nie jest stroną umowy pomiędzy bankiem a klientem. Umowa jest zawarta zgodnie z prawem i obowiązują zapisy tej umowy, w której z pewnością nie ma nic o inflacji i kredytowych wakacjach. Jeżeli już to musi być aneks do umowy pomiędzy stronami, po zawarciu nowych warunków, i znów to nie rząd jest stroną. No i umowy trwają, prawo nie działa wstecz. Wydaje mi się to sensowne.