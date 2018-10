Ograniczenia w dostępie do konta i niedziałające karty. Tak będzie wyglądał weekend w niektórych bankach

Fot. Marcin Bielecki Weekend to czas na przerwy w bankach. Zwykle część instytucji modernizuje własne systemy

Przerwy w działaniu serwisów internetowych, wyłączone usługi maklerskie i problemy z płatnościami w sklepach internetowych. Klienci trzech banków w najbliższych dniach powinni uzbroić się w cierpliwość. Czekają ich "prace modernizacyjne" w bankach.

Kto powinien spodziewać się utrudnień? Trzy banki wystawią cierpliwość swoich klientów na próbę. Eurobank informuje klientów, że w nocy z 13 na 14 października (czyli z soboty na niedzielę) od godziny 23 do 7 będą trwały prace modernizacyjne. Bank ostrzega, że w tym czasie mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostępie do części usług. Problemy mogą wystąpić przy próbie logowania do serwisu internetowego eurobanku oraz aplikacji mobilnej. Ci, którzy planowali nocne zakupy lub przelewy - powinni odłożyć to na późniejszą porę.

Również klienci PKO BP powinni w weekend być przygotowani na przerwy w działaniu usług.

W związku z planowanymi pracami informatycznymi w niedzielę 14 października od godziny 1 do godziny 5.30 nie będzie działać szereg usług. I tak niedostępne będą: serwis internetowy i telefoniczny PKO oraz serwis iPKO biznes. Do tego nie będą działać płatności w sklepach internetowych za pomocą "Płacę z iPKO" i "Płacę z IKO". Bank zapewnia, że wszystkie karty w tym czasie powinny działać bez żadnych zakłóceń.

W nocy z 14 na 15 października (czyli z niedzieli na poniedziałek) niektóre usługi będą niedostępne również w ING Banku Śląskim. Jak tłumaczy bank, od północy do godziny 05:30 będą trwały prace serwisowe. ING Bank Śląski podkreśla, że wszystko to robi dla klientów - prace te "usprawnią działanie usług w przyszłości".

Zanim będzie lepiej, przez chwile będzie po prostu gorzej. I tak w nocy z niedzieli na poniedziałek wystąpią problemy z działaniem wpłatomatów, systemu bankowości internetowej i bankowości mobilnej, systemu ING CardsOnLine oraz modułu makler. Do tego pojawią się problemy z płatnościami Blik oraz płatnościami w sklepach internetowych przy wykorzystaniu usługi "Płać z ING". Do tego problemy mogą mieć korzystający w tym czasie z przelewów ekspresowych i kantoru internetowego. Po godzinie 5.30 usługi powinny już normalnie funkcjonować.

