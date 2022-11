Wspólnoty mają spory problem. Widzą to banki i reagują

RPP na listopadowym posiedzeniu zdecydowała się drugi raz z rzędu pozostawić stopy procentowe na niezmienionym, choć wysokim poziomie. Kredyty hipoteczne pozostają drogie, a cała sytuacja wpływa negatywnie również na sferę zobowiązań udzielanych wspólnotom mieszkaniowym.

Konieczność spłaty wyższych rat, przewyższających fundusze remontowe, i niekorzystne jak dotąd oferty bankowe były dla nich ogromnym kłopotem. Ostatnio zaczęło się to jednak zmieniać. Jakie są propozycje tańszych kredytów dla wspólnot mieszkaniowych?

Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w Polsce

Prócz spółdzielni budynkami wielorodzinnymi zarządzają również wspólnoty mieszkaniowe. To ogół właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości. Definicję wspólnoty znaleźć można w art. 6 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

Sama wspólnota mieszkaniowa nie podejmuje decyzji np. o zaciągnięciu zobowiązania finansowego. Robi to zarząd, który jest jej organem, a wybierają go właściciele lokali mieszkaniowych poprzez uchwałę. W skład zarządu nie muszą wchodzić osoby, które mają akty własności mieszkań z danego bloku.

Wspólnota mieszkaniowa dba o to, by wspólne części nieruchomości były utrzymane w należyty sposób. Podejmuje się również pokrycia kosztów niezbędnych remontów. Pomimo tego, że wspólnota dysponuje pewnym budżetem gromadzonym na bieżąco w ramach funduszu remontowego, koszty remontu i modernizacji nieruchomości mogą być znacznie wyższe. Rozwiązaniem w takim przypadku może być zaciągnięcie kredytu na realizację prac remontowych, za który odpowiada wspólnota mieszkaniowa, a więc w praktyce każdy właściciel lokalu, w części odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości.

Sytuacja kredytowa wspólnot mieszkaniowych

Wraz z rozpoczęciem serii podwyżek wysokości stóp procentowych NBP drożeć zaczęły kredyty złotowe. Najmocniej odczuli to kredytobiorcy hipoteczni, w tym wspólnoty mieszkaniowe, w przypadku których zabezpieczeniem spłaty zobowiązania w wielu przypadkach jest właśnie hipoteka ustanowiona na nieruchomości wspólnej.

Obecnie jednak ich sytuacja powoli zaczyna się zmieniać za sprawą pojawiających się ofert na kredyty dla wspólnot mieszkaniowych w polskich bankach. Takie oferty przygotowały ING Bank Śląski, BNP Paribas i Alior Bank. Gdzie można zaciągnąć najtańszy kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej?

Propozycje na kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej

ING Bank Śląski oferuje kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych. Może być udzielony na dowolne cele, o ile są one związane z nieruchomością wspólną. Kwota kredytu wynosi aż 1,2 mln zł, a ING nie wymaga wnoszenia wkładu własnego przez wspólnotę mieszkaniową. Okres kredytowania wynosi do 15 lat. Istnieje przy tym możliwość konsolidacji do siedmiu zobowiązań na preferencyjnych warunkach. Miesięczna rata kredytu dla wspólnoty mieszkaniowej może wynieść do 90 proc. wartości miesięcznej zaliczki na fundusz remontowy. Wspólnota może wybrać opcję niskiej marży już od 1 proc. lub kredyt z prowizją 0 zł.

W ofercie dla wspólnot mieszkaniowych w BNP Paribas znajduje się nie jedna, ale kilka różnych propozycji. Pierwszą z nich jest kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej, zapewniający szybkie finansowanie do 200 tys. zł, z uproszczonym procesem kredytowym, tj. bez konieczności dostarczania dokumentów dotyczących inwestycji. Okres kredytowania wynosi do 180 miesięcy, a bank nie wymaga wkładu własnego.

W BNP Paribas można zaciągnąć też kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej z przeznaczeniem na remont, modernizację nieruchomości lub dla wspólnot potrzebujących refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych czy też już zaciągniętych kredytów. Kwota zobowiązania zaciąganego na maksymalnie 15 lat wynieść może do 1,2 mln zł. Nie ma konieczności wnoszenia wkładu własnego przy zobowiązaniu do 1 mln zł. Jako pierwszy bank w Polsce ING udostępnił wspólnotom mieszkaniowym system ING Business, z całkowicie zdalną obsługą.

Ostatnią propozycją jest kredyt inwestycyjny z premią BGK dla wspólnoty mieszkaniowej planującej remont lub modernizację budynku. Kwota zobowiązania wynieść może do 2,6 mln zł, ponadto przy kredycie do 1 mln zł nie trzeba wnosić wkładu własnego. Okres kredytowania może trwać do 20 lat. Zobowiązania dla wspólnot mieszkaniowych w BNP Paribas mają stało-zmienną stopę procentową.

W Alior Banku obowiązuje nowa promocja na kredyt dla wspólnot mieszkaniowych. Kalkulator kredytowy wskazuje, że tego rodzaju klienci mogą liczyć na obniżenie cen niektórych usług nawet do 0 zł. Z promocji skorzystają jednak tylko te wspólnoty mieszkaniowe, które do końca 2023 r. otworzą w Alior Banku bieżący rachunek. Bank jest gotów do sfinansowania prac remontowych i termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Ofertę na kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej w Alior Banku wyróżnia jego wysoka kwota – to nawet 5 mln zł. Do tego można ubiegać się o bezzwrotną premię termomodernizacyjną czy długi okres kredytowania – do 20 lat w przypadku zobowiązania dla wspólnoty mieszkaniowej. Zabezpieczenie materialne nie będzie konieczne. Wspólnota ma możliwość refundacji aż do 90 proc. kosztów audytu i dokumentacji technicznej oraz na uzyskanie premii remontowej z BGK.

Warunkiem otrzymania premii – termomodernizacyjnej lub remontowej – jest sfinansowanie kredytem przez wspólnotę mieszkaniową co najmniej 50 proc. kosztów inwestycji. Klient musi spełnić też zasady określone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Premie przyznawane są przez BGK Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

Wspólnoty mieszkaniowe mają więc z czego wybierać kredyty dopasowane do ich potrzeb i możliwości finansowych.

Autor: Szymon Machniewski – ekspert z https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne

