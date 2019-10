Wyrok TSUE ucieszył nie tylko "zwykłych" frankowiczów. Cieszą się też niektórzy politycy

Absolutnym rekordzistą jest minister zdrowia Łukasz Szumowski. On na koniec ubiegłego roku miał prawie 590 tys. franków kredytu.

Jego koledzy z rządu również przed laty zdecydowali się na zaciągnięcie kredytów w szwajcarskiej walucie . Jadwiga Emilewicz swoją umowę podpisała w 2005 roku, gdy zaczynała budowę domu. Pozostało jej jeszcze niespełna 150 tys. franków do spłaty.

106 tys. franków to aktualny stan zadłużenia ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego. On kredyt w banku BNP Paribas będzie spłacał do kwietnia 2032 roku.