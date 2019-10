Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Tadeusz Cymański komentuje

- Nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie, choć trzeba przyznać, że był to wyrok oczekiwany w olbrzymim napięciu nie tylko przez frankowiczów, ale też przez polityków, bankowców czy analityków - mówi money.pl Tadeusz Cymański.

I podkreśla, że wciąż pozostaje kilka nierozstrzygniętych kwestii. - Pytanie choćby o to, co z tymi, którzy swój kredyt już spłacili albo z tymi, którzy mają kredyty w naszej walucie - podkreśla. I choć nie mów wprost, daje do zrozumienia, że po takim wyroku wielu "złotowych" kredytobiorców może czuć się pokrzywdzonych.

Wyrok TSUE. Prawnik tłumaczy, co on oznacza

Co z zagrożeniem dla polskiego sektora bankowego? - Ja wielokrotnie podnosiłem argument, że banki stosowały pewną niesprawiedliwość, choćby jeśli chodzi o spready. Może gdyby były bardziej otwarte, to do takiej sytuacji by nie doszło - zastanawia się Cymański.