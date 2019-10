Wyrok TSUE. Prawnik tłumaczy, co on oznacza

Mecenas Łukasz Bielecki poproszony przez nas o komentarz do wyroku TSUE zastrzega, że "jest to jego opinia wyrażona na gorąco". - Teraz skutkami tego wyroku zajmie się doktryna prawa cywilnego, tak naprawdę zacznie się najciekawsze - mówi nam ekspert.

Jego zdaniem czwartkowy wyrok jest jednoznacznie korzystny dla frankowiczów i stanowi wskazówkę do działania, gdy sąd stwierdzi nieważność klauzuli w umowie kredytowej.

Innymi słowy, jeśli sąd uzna, że mechanizm przewalutowania ustalony przez bank jest niezgodny z prawem, to nie można w jego miejsce wpisać innego mechanizmu, na przykład opartego na kursie walut Narodowego Banku Polski. De facto kredyt frankowy stanie się więc kredytem złotowym.

To właśnie interesem frankowicza powinien się w takiej sytuacji kierować sąd. Co jednak w przypadku unieważnienia umowy?

- To jest odrębny problem, trudno stwierdzić, jak takie unieważnienie mogłoby wyglądać - mówi mec. Bielecki. Bank z klientem musieliby się jakoś przecież rozliczyć.

W teorii więc trzeba by było oddać tylko tę kwotę, bez żadnych odsetek. Skoro bank przelał klientowi 300 tys. zł, to dokładnie 300 tys. zł klient powinien mu w takiej sytuacji oddać. Tyle lub brakującą część, jeśli spłacił już na przykład 200 tys. zł kredytu, to musi dopłacić 100 tys.