Z PGNiG do Pekao SA. Jerzy Kwieciński zasiądzie w zarządzie banku

Elektryzuje szczególnie nazwisko Kwiecińskiego. Od stycznia do października 2020 roku pełnił funkcję prezesa PGNiG, kiedy to niespodziewanie zrezygnował z piastowanej funkcji . Przyznał wtedy money.pl, że jego decyzja wiąże się ze zmianą pracy.

Jerzy Kwieciński wcześniej przez krótki okres był ministrem finansów. Pracami resortu kierował od września 2019 roku do listopada tego samego roku, kiedy to nastąpiła rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego. Fotel ministra odpowiedzialnego za finanse przejął wtedy Tadeusz Kościński, który zasiada na nim do dziś.