Zapomniane konta. Klientom się zdarza, bankom - nigdy

Pan Tomasz miał co prawda darmowe konto, ale płacić musiał za swoją kartę płatniczą. Nie płacił, więc gdy po dekadzie zalogował się na swoje konto, ujrzał minusowe saldo - dokładnie 189,02 zł.

Przypomniał sobie o koncie zupełnie przypadkiem, podczas robienia domowych porządków. Problemów na jego szczęście nie miał. - Właśnie brałem duży kredyt na mieszkanie. Z BIK-iem poszło wszystko gładko - tłumaczy nam właściciel zapomnianego konta.

Co na to mBank? Procedury w podobnych sytuacja są zawsze takie same. - Najpierw będziemy pomniejszać saldo na rachunku. Po wyczerpaniu tej puli, opłaty pójdą w tzw. zawieszenie. Oznacza to, że pobierzemy je automatycznie, gdy na koncie pojawią się pieniądze - wyjaśnia nam Emilia Kasperczak, ekspert ds. relacji z mediami w mBanku.

Bank wie, co jest w mojej lodówce? Stypułkowski: Wiemy, ile wydaje się na żywność, na alkohol. Obejrzyj wideo:

Pan Tomasz już wszystko uregulował - i sprawę traktuje po prostu jako ciekawostkę. Miał szczęście. Bo inni właściciele zapominanych kont mogą mieć znacznie poważniejsze problemy. Zdarzają się trudności z uzyskaniem kredytów, a nawet z... komornikami.

"Bank nie zapomina"

Czemu banki nie przypominają klientom o zapomnianych kontach? Firmy mówią, że starają się to robić. Tyle że nie zawsze jest to możliwe. - Prowadzimy akcje informujące klientów o zawieszeniach, ale niestety mamy ograniczone możliwości kontaktu. Jeśli ktoś zmienił numer telefonu lub adres i nie poinformował nas o tym, to ciężko jest nam do niego dotrzeć - wyjaśnia Emilia Kasperczak z mBanku.

Rozmawiamy z przedstawicielem innego banku, który jednak prosi, by zachować anonimowość. - Obsługa takiego zapominanego konta to dla nas po prostu koszt. Więc lepiej jest zawiesić opłaty po pewnym czasie, gdy widzimy, że konto jest nieaktywne - wyjaśnia. - To lepsze dla nas, ale proszę mi wierzyć, że nie chcemy też robić problemów klientom. Tym bardziej, że przyczyną takiego "opuszczenia" konta jest często po prostu śmierć właściciela. A nie zawsze jego rodzina nas o tym informuje - słyszymy.

Nie wszystkie banki i instytucje finansowe jednak pozwalają "hodować" klientom dług na swoich kontach.

- Ludzie nierzadko zapominają o swoich kontach, kartach, niewielkich ratach. Ale banki i instytucje pożyczkowe o nich nie zapominają - słyszymy od Aliny Stahl, rzeczniczki prasowej Biura Informacji Kredytowej. - Często dostajemy dane o takich drobnych zapomnianych i przez to niespłacanych zobowiązaniach klientów. My te dane agregujemy – i trafiają one do bazy - wyjaśnia.

Jak przypomina, do BIK-u trafiają informacje o regularnie spłacanych ratach i kredytach - i one budują pozytywną historię kredytową. Ale trafiają i te mniej wygodne informacje. I w takim przypadku mogą być problemem, na przykład przy staraniu się o kredyt.

Ale zapomnienie o swoim koncie może mieć też inne skutki. Pan Henryk spod Warszawy opowiedział nam, jak dowiedział się, że na jego konto w mBanku wszedł komornik.

- Zdziwiłem się, bo przecież nigdy nie miałem konta w mBanku - opowiada. Później jednak zorientował się, że był klientem usługi Orange Finanse, prowadzonej właśnie przez mBank.

Zobacz też: Prezes mBanku szczerze o frankowiczach

- Miałem do zapłacenia podatek od spadku. Próbowałem go unieważnić i na czas tego procesu nie musiałem płacić. Kiedy jednak zapadła ostateczna decyzja, że muszę zapłacić, musiałem doliczyć jeszcze karne odsetki. No i je obliczyłem. Okazało się, że jednak obliczyłem niepoprawnie - opowiada pan Henryk.

- Urząd skarbowy mnie o tym jednak nie poinformował, tylko wezwał komornika. Komornik wszedł na moje zapomniane konto - jedyne z moich kont, na którym nie było pieniędzy - dodaje mężczyzna.

Jak się chronić przed takimi sytuacjami? - Łatwo sprawdzić, czy mamy jakieś zobowiązania wobec banków i innych instytucji finansowych, o których nie pamiętamy. Wystarczy zamówić w BIK raport. Jeśli się okaże, że jednak jakieś zobowiązanie jest – to można będzie szybko je uregulować i tym samym poprawić swoją historię kredytową. Banki i instytucje finansowe aktualizują bowiem status takiego zobowiązania i przekazują aktualny stan do BIK - radzi Alina Stahl.

A jak duży jest w ogóle problem zapomnianych kont? BIK jeszcze nie wie, ale po rozmowie z money.pl zapowiada "szczegółową analizę".

- Nie mamy aktualnej analizy, co do niewielkich zobowiązań klientów banków, więc trudno jest oszacować, jak duży jest to problem obecnie. Ale zrobimy ją i chętnie podzielimy się wiedzą z money.pl - mówi nam Alina Stahl.

Czytaj też: Idea Bank uruchomił w Gdańsku przestrzeń coworkingową Idea Spot

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące