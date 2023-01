Zmiana na rynku. Mieszkania tanieją

!!!!!! 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Czyli co wpompowaliscie w rynek setki miliardow pln za darmo bez pracy przez co inflacja oszalala to se stopy podniesliscie teraz nie stac ludzi na mieszkania ktore sie nie sprzedaja polakom ale firmy chca kupowac to tez chcecie podatkowac ? Gdzie tu logika jak za to wszystko placi i tak odbiorca koncowy ? Pompujecie ceny jak za komuny a za 2-3 lata nie bedzie mieszkan na rynku bo teraz sie nie buduje ale jak sie nie sprzedaje to sie tez nie inwestuje …. Patologia to w rzadzie jest !!!