Zmiana trendu w RPP. Raty kredytów pójdą w górę

Jak informuje "Rzeczpospolita", w ostatnich dniach obserwujemy stopniowy wzrost indeksów WIBOR. Zgodnie z danymi z poniedziałku, WIBOR 3M wynosił 5,78 proc. w porównaniu do 5,62 proc., które obserwowaliśmy w połowie ubiegłego tygodnia. WIBOR 6M wzrósł do 5,81 proc. w porównaniu do 5,54 proc. tydzień wcześniej. To znacząca zmiana w stosunku do dotychczas obserwowanego trendu spadkowego - czytamy w dzienniku.

Zdaniem ekspertów zmiana trendu jest skutkiem istotnej zmiany w polityce pieniężnej. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się 10 listopada. Zamiast wprowadzenia oczekiwanej obniżki stóp procentowych o 25 pkt baz., Rada zdecydowała się na utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, sygnalizując, że planuje dłuższą przerwę w obniżkach - czytamy w "Rzeczpospolitej".

W wyniku tej decyzji zmieniły się także oczekiwania ekonomistów co do tempa luzowania w polityce pieniężnej. Tak wynika z prognoz ekspertów, z którymi rozmawiał dziennik. Zespół ekonomistów Credit Agricole Bank Polska przewiduje stabilizację stopy referencyjnej na poziomie 5,75 proc. do końca 2024 r. Z kolei Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao, spodziewa się się dwóch obniżek po 25 pkt baz. pod koniec przyszłego roku.

Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas, również przewiduje stabilizację stóp procentowych NBP przez okres roku i uważa, że stopa referencyjna pozostanie na niezmienionym poziomie 5,75 proc. do listopada 2024 r. - informuje dziennik.

Stawki WIBOR spadały, ponieważ rynki oczekiwały kolejnych cięć stóp procentowych NBP. Teraz jednak sytuacja może się odwrócić i stawki te mogą zacząć nadrabiać wcześniejsze obniżki - uważają ekonomiści. Dla kredytodawców może to oznaczać wzrost miesięcznych rat do spłaty.

Raty w górę. Ważne będą decyzje nowego rządu

Dla poszczególnych osób te zmiany będą różne, w zależności od ich indywidualnej sytuacji - informuje "Rzeczpospolita". Podwyżka kosztów pożyczania o 25 pkt baz. oznacza ratę wyższą o ok. 50 zł dla przeciętnego kredytu w wysokości 300 tys. zł. Jeśli na przykład WIBOR 3M ustabilizuje się na poziomie 5,95 proc., będzie to o 33 punkty bazowe wyższe niż w minioną środę - wylicza dziennik.

Zdaniem analityków zmiana rządu w Polsce wiąże się ze zmianą polityki fiskalnej, a to z kolei niesie jeszcze więcej niepewności co do inflacji. Nie wiadomo, co nowa władza zrobi z obniżonymi obecnie stawkami VAT na żywność ani z zamrożonymi cenami gazu i energii elektrycznej. Trudno ocenić także, jak szybko nowy rząd będzie wdrażał swoje obietnice - informuje "Rzeczpospolita".

