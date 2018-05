E-paragony na początek z Orlenu i tylko w PKO BP. Testy za kilka miesięcy

Wczesną jesienią ma ruszyć testowy start e-paragonów - mówi money.pl Tadeusz Kościński. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii zdradza, że w pilotażu uczestniczyć mają PKO BP, eService oraz PKN Orlen.

- Są różne koncepcje, jak to zrobić technicznie. Zdecydowaliśmy, żeby w fazie pilotażu zrobić to tylko w tej grupie - przyznał Kościński.

Pomysł jest taki, by na początku zamiast tradycyjnego paragonu informacja o tym, co i za ile kupiliśmy, była widoczna w bankowości elektronicznej PKO BP. By nie trzeba było załatwiać formalności (rejestracja, zgody, itp.), na początku e-paragony mają być wystawiane tylko gdy płacimy kartą. Docelowo jednak minister chce, by system objął inne banki, płatności mobilne, a nawet gotówkę.

- Musimy odejść od modelu biznesowego: zarabianie na samej transakcji. Więcej musimy patrzeć na to, co można z tymi danymi robić - mówił w kontekście monetyzacji dla biznesu e-paragonów Kościński.

Wiceminister przyznał, że z czasem dane z e-paragonów mogą być dostępne także dla firm spoza systemu bankowego. Kluczem do sukcesu jest jednak pojawienie się kas fiskalnych połączonych z internetem. To dzięki nim będą mogły być generowane e-paragony. Pierwsze nowe kasy mają pojawić się w sklepach i punktach usługowych w 2019 roku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl